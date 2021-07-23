Джейдон Санчо: переход в «Манчестер Юнайтед» — воплощение мечты

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал переход из дортмундской «Боруссии».
«Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность играть на взрослом уровне, но я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Переход в «Манчестер Юнайтед» — это воплощение мечты, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю в Премьер-лиге. У команды потрясающий и молодой состав, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики. Предвкушаю работу с тренером и его штабом и надеюсь продолжить развиваться», — цитирует Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
- 23 июля 2021
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