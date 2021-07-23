Зобнин рассказал о своей роли в «Спартаке» при Руе Витории

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей роли в команде при новом главном тренере Руе Витории.
«Мои обязанности никак не поменялись. Понятно, что при прошлом тренере я играл и справа в защите, но если говорить об опорном полузащитнике, то здесь нужно и обороняться, и атаковать — больше как «восьмёрка», можно сказать», — сказал Зобнин в ролике на YouTube-канале «Спартака».
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграет с «Рубином». Матч состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Николай Ерёмин.
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- 23 июля 2021
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