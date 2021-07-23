В «Спартаке» ответили на претензии болельщиков, что белую полосу на форме занял спонсор

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на претензии болельщиков, недовольных тем, что на новой форме в белую полосу на груди поместили не эмблему клуба, а логотип спонсора.



«Текущая форма согласовывалась более полутора лет назад, а с того времени сменился практически весь менеджмент клуба. Так что мне сложно комментировать чужие решения. Но в РПЛ только «Спартак» и «Зенит» имеют особенные контракты с Nike — остальные клубы форму просто приобретают. Да, на форме есть реклама, а я как любитель футбола тоже сторонник её минимизации. Но это моё частное мнение, оно ни в коем случае не должно влиять на бизнес-процессы. «Спартак» — частный клуб, он должен использовать максимум возможностей для заработка, особенно в период ковидных ограничений и связанных с ними потерь. Реклама на форме — дорогая опция», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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