«Зенит» предложил хавбеку «Валенсии» Гедешу контракт с зарплатой € 2,2 млн

«Зенит» хочет подписать контракт с полузащитником «Валенсии» Гонсалу Гедешем. Об этом сообщает журналист Джакомо Иакобеллис на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, сине-бело-голубые предложили 24-летнему португальцу контракт на три года. Петербуржцы готовы платить Гедешу € 2,2 млн за сезон.
В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.
В начале лета сообщалось, что Гедеш может быть куплен «Фиорентиной». Также им интересовались «Севилья» и «Вильярреал».
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