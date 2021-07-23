Зарема Салихова: я знала, что Карпин — не сбитый лётчик

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Я знала, что Карпин – не сбитый лётчик. В целом мне жаль, что не удалось договориться с немецким специалистом – я бы хотела видеть всю вертикаль, которая бы модернизировала российский футбол. Сейчас у нас получается, что мы латаем дыры, а не строим новую структуру. Из того, что было – мой кандидат номер один это Слуцкий, хотя ему это не интересно. А Валера имеет полное право попробовать», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.