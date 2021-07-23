Колыванов: Карпин не будет сразу всех убирать, всё ломать и рубить сплеча

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о назначении Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.

«Это очень серьёзный шаг для Валерия Карпина, тем более он принимает сборную России после того, как она провалила чемпионат Европы. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который верит в то, что делает. Он один из тех людей, которые умеют работать с молодёжью, взаимно и профессионально уважает всех футболистов.



Прошёл месяц, как для России закончился Евро. Было несколько кандидатов, Карпин — очень хороший выбор для РФС. Он всегда очень профессионален: и в своей футбольной карьере, и сейчас в тренерской. Очень хотелось бы, чтобы у Валерия Георгиевича всё получилось, наша сборная ожила и болельщики болели, переживали и заполняли стадионы.



В советские времена совмещение должностей часто практиковалось: были Лобановский, Романцев. Я всегда двумя руками против совмещения. Работая в сборной, нужно постоянно просматривать игроков, смотреть все игры. Если ты работаешь в клубе, ты всё-таки немного ограничен. Поживём — увидим. Видимо, Карпин поставил такие условия, при которых он будет работать и в «Ростове», и в национальной сборной. Раз в РФС согласились, то значит, ему доверяют.



Сложно определить, насколько обширны трения Карпина с Дзюбой. Все взрослые люди, если своей игрой в «Зените» Артём будет доказывать, забивать голы, работать на команду, то вполне может появиться в сборной. Они должны забыть всё, что было в прошлом. Проблематичные футболисты всегда были, есть и будут, но для достижения определённых результатов нужно оставлять некоторые вещи в стороне. Сейчас цель одна: выход на чемпионат мира в Катаре.



Карпин не будет сразу всех убирать, всё ломать и рубить с плеча. Он давно в футболе и прекрасно понимает, что сейчас невозможно построить команду заново. Будут приниматься какие-то решения по конкретным футболистам, будут корректировки, но в вопросе с Дзюбой всё зависит только от того, как он будет играть. Ему уже почти 33 года, возраст тоже имеет большое значение. В любом случае хочется пожелать Валерию Карпину, чтобы сборная России нас радовала, а он рос как тренер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.