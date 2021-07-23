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Шварц оценил дебют Лаксальта и Бальбуэна в первом официальном матче за «Динамо»

Шварц оценил дебют Лаксальта и Бальбуэна в первом официальном матче за «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру отдельных футболистов своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Я полностью доволен тем, как себя проявили Лаксальт и Бальбуэна. Хотел бы выделить характер парней и их человеческие качества. Сегодня вся команда выступила как единое целое.

Захаряна признали лучшим игроком матча? Он сегодня очень хорошо действовал, показал очень зрелую игру. Арсен отлично проявил себя и в атаке, и в оборонительных действиях. Он постоянно работает на команду, цепляется за мячи и всегда готов приносить пользу команде. Хочу отметить, что были и другие кандидаты на этот приз, потому что многие сегодня показали добротный футбол», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

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