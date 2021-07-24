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Миралем Пьянич готов снизить зарплату ради возвращения в «Ювентус»

Миралем Пьянич готов снизить зарплату ради возвращения в «Ювентус»
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич должен покинуть команду в это трансферное окно, сообщает Sport.es.

Агент 31-летнего футболиста в настоящее время работает над его возвращением в «Ювентус», и босниец готов пойти на снижение зарплаты, чтобы сделка состоялась. При этом речь идёт об аренде на год, по условиям которой туринцы будут выплачивать Миралему полный оклад. Вероятно, в договор также включат опцию продления аренды на сезон.

Отмечается, что Пьянич хочет, чтобы его будущее решилось к 28 июля. В этот день «Барселона» отправится в Германию на сбор.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на валлийского хавбека Аарона Рэмси.

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