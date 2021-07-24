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«Манчестер Юнайтед» ждёт предложения от «ПСЖ» по Полю Погба

«Манчестер Юнайтед» ждёт предложения от «ПСЖ» по Полю Погба
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«Манчестер Юнайтед» пребывает в ожидании предложения от «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Telegraph.

Английский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом, когда у француза истечёт контракт. До этого момента Поль не выражал желания продлить соглашения.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента.

В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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