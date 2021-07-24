«Манчестер Юнайтед» ждёт предложения от «ПСЖ» по Полю Погба
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«Манчестер Юнайтед» пребывает в ожидании предложения от «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Telegraph.
Английский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом, когда у француза истечёт контракт. До этого момента Поль не выражал желания продлить соглашения.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»:
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