«Манчестер Юнайтед» ждёт предложения от «ПСЖ» по Полю Погба

«Манчестер Юнайтед» пребывает в ожидании предложения от «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Telegraph.



Английский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом, когда у француза истечёт контракт. До этого момента Поль не выражал желания продлить соглашения.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента.



В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Подпишись на наш «инстаграм».

Новость по теме Погба отклоняет предложения «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»: