«Тоттенхэм» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба. Арендное соглашение вратаря рассчитано до июня 2022 года и включает опцию выкупа контракта за € 15 млн.
В минувшем сезоне Голлини провёл 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн. Голлини перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за «Астон Виллу» и «Верону».
В завершившемся чемпионате Италии «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в таблице, опередив «Ювентус». Впереди расположились «Милан» и «Интер». В минувшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 24 июля 2021
-
13:15
-
13:08
-
12:57
-
12:50
-
12:42
-
12:39
-
12:26
-
11:57
-
11:37
-
11:35
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:48
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:01
-
09:46
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:00
-
07:41
-
00:53
-
00:46
-
00:09
- 23 июля 2021
-
23:46
-
23:44
-
23:42
-
23:30
-
23:20
-
22:52
-
22:27