«Тоттенхэм» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба. Арендное соглашение вратаря рассчитано до июня 2022 года и включает опцию выкупа контракта за € 15 млн.

В минувшем сезоне Голлини провёл 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн. Голлини перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за «Астон Виллу» и «Верону».



В завершившемся чемпионате Италии «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в таблице, опередив «Ювентус». Впереди расположились «Милан» и «Интер». В минувшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место.

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