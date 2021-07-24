«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Сульшером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продлил контракт с английским клубом, сообщается на официальном сайте манкунианцев. Новое соглашение норвежского специалиста с клубом рассчитано до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.

«Все знают, как я отношусь к этому клубу. Я рад продлению сотрудничества. Мы создали команду с хорошим балансом молодёжи и опытных футболистов, жаждущих успеха. Это захватывающее время для «Манчестер Юнайтед». Не могу дождаться, когда выйду на забитый зрителями «Олд Траффорд» и начну новый сезон», — отметил Сульшер.

Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошёл до финала Лиги Европы.

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