«Химки» пошутили о Дзюбе перед матчем с «Зенитом»

Пресс-служба «Химок» в «твиттере» анонсировала матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» при помощи отсылки к фильму «Люди в чёрном».

На картинке двое игроков подмосковной команды держат оружие из фильма, а форвард «Зенита» Артём Дзюба изображён в компании инопланетян. «Люди в красно-чёрном», — гласит надпись на картинке. «Новый сезон, новая форма, новые методы борьбы с соперниками!», — говорится в описании фото.

Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Зенит» (65) в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.