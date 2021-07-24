«Монако» обыграл «Вольфсбург» в товарищеском матче, Головин забил победный гол

В товарищеском матче немецкий «Вольфсбург» проиграл «Монако». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу монегасков.
Первый мяч на 9-й минуте матча забил Янник Герхардт, который открыл счёт после передачи Ренато Штеффена. «Монако» забил ответный гол во втором тайме, когда защитник «Вольфсбурга» Себастиан Борнов срезал в свои ворота мяч после прострела футболиста монегасков. На 68-й минуте российский полузащитник Александр Головин, который вышел на поле после перерыва, вывел «Монако» вперёд. В матче также принимал участие бывший форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп, который покинул поле на 71-й минуте.
Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы – 2020, на котором он представлял сборную России.
- 24 июля 2021
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