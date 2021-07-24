Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС, совладельцем которого является актёр Макконахи

Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС, совладельцем которого является актёр Макконахи
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в команде МЛС «Остин». Совладельцем этого клуба является популярный американский актёр и продюсер Мэттью Макконахи. Информацию о скором переходе дал аргентинский журналист Себастьян Срур на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 24 июля, стало известно, что «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт. Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Действующий контракт аргентинского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Новость по теме
«Зенит» позволил Себастьяну Дриусси выкупить свой контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021