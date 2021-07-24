Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС, совладельцем которого является актёр Макконахи

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в команде МЛС «Остин». Совладельцем этого клуба является популярный американский актёр и продюсер Мэттью Макконахи. Информацию о скором переходе дал аргентинский журналист Себастьян Срур на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 24 июля, стало известно, что «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт. Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Действующий контракт аргентинского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.



В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.