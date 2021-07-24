Ерохин: после гола «Химкам» впервые за время в «Зените» стали скандировать мою фамилию

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1). Хавбек стал автором второго гола в ворота соперника.



«Вышли с Лёшей Суторминым как обычно на замену, чтобы помочь команде. Тем более игра тяжело складывалась. Отыгрывались по ходу дела. Начало сезона не совсем простое. Хорошо, что так получилось. Что касается гола, Ярик Ракицкий как обычно сделал свою филигранную передачу, оставалось её только замкнуть.



В прошлом матче на гол понадобилась минута после выхода на замену, на этот раз три? Знаете, хотел бы сказать, что после гола в Химках впервые за моё время в «Зените» стали скандировать мои имя и фамилию. Это знаковое для меня событие, огромное спасибо!

Это начало сезона. Мы выполняем одну задачу — чтобы «Зенит» выигрывал. А что сейчас удаётся так удачно выходить на замену, это хорошо. Хочется, чтобы результативность осталась и в дальнейшем, буду ли выходить в старте или на замену, — цитирует Ерохина сайт «Матч ТВ».