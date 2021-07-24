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Безбородов: удовлетворён ли работой на матче «Рубин» — «Спартак»? Ещё не было разбора

Безбородов: удовлетворён ли работой на матче «Рубин» — «Спартак»? Ещё не было разбора
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Арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал встречу 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (1:0), ответил на вопрос, доволен ли он своей работой на матче.

«Могу поздравить вас (обращение к журналистам) с началом чемпионата. Мы, судьи, ничего не комментируем после игр. Удовлетворён ли своей работой? Ещё не было разбора матча, не было информации от инспектора», — передаёт слова Безбородова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

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