«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Рубином» в РПЛ
Поделиться
«Спартак» обратился к болельщикам поражения в матче первого тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — появилось сообщение в официальном «твиттере» «Спартака».
В следующем туре РПЛ «Рубин» встретится с «Арсеналом», а «Спартак» проведёт матч с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 30 июля.
В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
02:40
-
01:56
-
01:21
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:49
-
00:31
-
00:12
-
00:06
-
00:01
-
00:01
- 24 июля 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:13
Партнерский контент