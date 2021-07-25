«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Рубином» в РПЛ

«Спартак» обратился к болельщикам поражения в матче первого тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — появилось сообщение в официальном «твиттере» «Спартака».

В следующем туре РПЛ «Рубин» встретится с «Арсеналом», а «Спартак» проведёт матч с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 30 июля.

В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.