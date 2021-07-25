Хавбек «Зенита» Кравцов: Ракицкий чуть-чуть вспыльчивый, но он мне нравится

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал свой выход в матче с «Химками» (3:1) после травмы Магомеда Оздоева.
«Когда увидел столкновение Оздоева, сразу не по себе стало от того, что с Магомедом произошло. После этого мне сказали идти разминаться. Потом вижу, Магомед продолжил играть. Вернулся на скамейку. Но ненадолго — переоделся и пошёл на замену. Не очень просто, конечно, было входить в игру. Считаю, только ближе к концу матча полноценно стали получаться неплохие действия. Получается, нужно было время, чтобы втянуться.
Волнения как такового, если честно, не было. Просто когда вышел, качели какие-то начались в первом тайме. Не очень мы в нём смотрелись. А во втором более-менее забрали мяч под свой контроль и сделали результат. Ракицкий сделал внушение? Несколько неправильную позицию занял, вот сразу и прилетело. Ярослав чуть-чуть вспыльчивый, конечно, но что на поле — то на поле. Он мне нравится!
«Зенит» во втором тайме прибавил и выиграл за счёт Саши Ерохина. Спасибо ему большое. Взяли мяч под свой контроль, поэтому, думаю, и выиграли. «Химки» удивили, смотрелись очень хорошо. Моментами — лучше, чем мы. Но во втором тайме «Химки» всё же подсели, а «Зенит» на классе их обыграл», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».
- 25 июля 2021
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