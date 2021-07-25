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Фернандо Торрес возглавил молодёжную команду «Атлетико»

Фернандо Торрес возглавил молодёжную команду «Атлетико»
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Бывший нападающий «Атлетико», «Челси», «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес назначен на должность главного тренера молодёжной команды «Атлетико», информирует официальный сайт «матрасников».

«Фернандо Торрес вернулся домой. Легенда красно-белых возвращается в клуб, чтобы пополнить тренерские ряды академии и возглавить молодёжную команду «Атлетико».

Он близок нашему клубу, так как присоединился к академии «Атлетико» в 1995 году в возрасте 11 лет, а в 2001 году он дебютировал в главной команде. Потом он играл в Ливерпуле, Лондоне, Милане, но в конце игровой карьеры вернулся в «Атлетико», и возвращается снова. Добро пожаловать домой, Фернандо!» — написала пресс-служба мадридского клуба.

Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу». В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста. В 2021 году испанец возобновил игровую карьеру, но из-за безуспешности данного шага вновь повесил бутсы на гвоздь.

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