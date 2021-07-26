«Ку-ку чемпионат стартовал!» «Уфа» — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

«Уфа» осталась недовольна результатом матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). В частности, уфимский клуб возмущён эпизодом с неназначенным пенальти в ворота армейцев.
Момент произошёл на 85-й минуте, когда защитник ЦСКА Виктор Васин вступил в единоборство с нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым. Последний по итогу оказался на газоне, но арбитр матча Сергей Иванов не разглядел нарушение правил. Пресс-служба уфимского клуба выложила видео спорного эпизода в своём «твиттере», подписав его: «Ку-ку чемпионат стартовал!»
Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.
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