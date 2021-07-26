«Ювентус» вскоре продлит контракт с 33-летним Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо скоро продлит контракт с клубом, сообщает Goal.

По информации источника, 33-летний колумбиец подпишет новое соглашение со «старой синьорой» до 2023 года. О сделке будет объявлено в ближайшие недели. Нынешний контракт Куадрадо истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне Хуан провёл 30 матчей в Серии А, в которых отметился двумя голами и 10 голевыми передачами.



Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». В составе национальной сборной Колумбии играет с 2010 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

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