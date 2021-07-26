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Президент «Урала»: как можно смотреть эпизод с пенальти 4 минуты? Всё сразу было видно

Президент «Урала»: как можно смотреть эпизод с пенальти 4 минуты? Всё сразу было видно
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Казарцев справился с работой. Может, были какие-то небольшие недочёты, но не было больших проблем. Я не понимаю другое: как можно эпизод с пенальти смотреть четыре минуты? Что там смотреть? Это ещё с погодой повезло, а так игрокам ведь тяжело в жару. Там всё сразу видно было — чисто в ногу попал. На чемпионате Европы такого не было — всё разбиралось быстро, а у нас затягивается.

Пенальти в наши ворота был спорненький, но больших претензий мы не имеем, в ЭСК мы обращаться не будем. Казарцев иногда допускает ошибки, но они у него неумышленные. Если бы такой пенальти был при счёте 0:0 — да, мы бы спорили, но на тот момент мы уже проигрывали в два мяча», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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