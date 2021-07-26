В Ирландии форвард сравнял счёт на 124-й минуте матча ударом с центра поля. Видео
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Глен Маколи, который сейчас выступает в Ирландии, стал героем кубковой встречи. Игроку самым невероятным способом удалось сравнять счёт в потрясающем матче.
21-летний форвард оформил хет-трик, сравняв счёт на 124-й минуте ударом со своей половины поля в матче первого раунда Кубка Ирландии между «Атлоном» и «Уотерфордом».
Благодаря блестящему выстрелу Маколи счёт встречи стал 4:4 в концовке дополнительного времени. Команды перешли к серии пенальти. Глен также смог реализовать одиннадцатиметровый, но «Атлон» всё же проиграл «Уотерфорду» в послематчевой серии со счётом 2:4.
Видео сумасшедшего гола Глена Маколи.
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