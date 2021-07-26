Руни угодил в очередной скандал, в Сети появились его фото с полуобнажёнными девушками

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни угодил в очередной скандал.

В Сети появилось несколько фотографий, на которых англичанин предстаёт в гостиничном номере с тремя полураздетыми девушками. На снимках Уэйн спит на стуле, в то время как девушки позируют в нижнем белье в его комнате. Сообщается, что Руни и несколько его друзей пошли на вечеринку после поражения от «Солфорд Сити» (1:2) в предсезонном товарищеском матче.

Фото можно посмотреть в «твиттере» D4P.

Руни разозлили эти фотографии, и он решил сообщить об этом в полицию, утверждая, что они сделали эти снимки, когда он спал, без его разрешения. Тренер уверен, что он стал жертвой шантажа. Полиция уже приступила к расследованию. Руни женат с 2008 года, у пары четверо детей.

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