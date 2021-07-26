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Джон Терри объяснил решение уйти из «Астон Виллы»

Джон Терри объяснил решение уйти из «Астон Виллы»
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, почему решил покинуть тренерский штаб «Астон Виллы».

«Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в «Астон Вилле», но я чувствую, что сейчас подходящее время для того, чтобы принять чрезвычайно трудное решение и двигаться дальше. Я хочу быть предельно честным и уважительным по отношению к главному тренеру и всем в «Астон Вилле». Искренне считаю, что несправедливо идти с командой в новый сезон, не будучи уверенным в себе не 100%. Я планирую провести некоторое время с семьёй, а потом продолжу свою деятельность в клубах Европы, чтобы достичь цели и стать главным тренером», — приводит слова Терри пресс-служба «Астон Виллы».

Терри на протяжении практически всей карьеры футболиста — с 1998 по 2017 год — выступал за «Челси». Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

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