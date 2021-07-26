Эдин Джеко: думаю только о «Роме» и ни о чём другом

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сообщил, что сосредоточен на выступлениях за римский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах боснийского футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Милан».



«Я устал говорить о слухах. Я думаю только о «Роме» и ни о чём другом», — приводит слова Джеко Sky Sport Italia.



Контракт 35-летнего боснийца с «Ромой» истекает 30 июня 2022 года. Футболист выступает за «Рому» с 2015 года. Ранее Джеко играл за английский «Манчестер Сити», немецкий «Вольфсбург», чешские «Теплице» и «Усти-над-Лабем», а также за боснийский клуб «Железничар». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. В минувшем сезоне чемпионата Италии Джеко провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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