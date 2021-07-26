Уткин — о Карпине: сборная России получила тренера-совместителя, это по определению зло

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Мы получили тренера-совместителя, и я считаю, что это по определению зло, хотя вы знаете, что к Валерию Карпину я отношусь с большой симпатией и даже дружески. Представьте, что один футболист играет за две команды. В любительском футболе такое сплошь и рядом. И никуда не уйти от ревности, которая накапливается и никуда не девается.



Проблем от совмещения бывает настолько много, что впоследствии только сам совместитель понимает прекрасно, что так было поступать нельзя. Когда был назначен Слуцкий тренером сборной по совмещению, было очевидно, что ситуация достаточно скользкая. Слуцкий — разумнейший человек и весьма рациональный и качественный тренер. Но что получилось в итоге? Один какой-то недорасчёт сказывается сразу на двух командах.



Решение — плохое по определению, а не оттого, какие там указаны имена, фамилии, название клуба. Кто откажется тренировать сборную? Да и было брать нового тренера неоткуда. Я думаю, что «Ростов» пожалеет об этом решении. Надеюсь, что это не разобьёт альянс между администрацией, тренерами и игроками, а сборная это как-то переживёт», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.