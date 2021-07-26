Карпин: надеемся, сборная России справится с задачей и выйдет на ЧМ в Катаре

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды.
«Прежде всего благодарю РФС за доверие, честь, у меня определённое давление присутствует — для меня это странно, сам удивляюсь. Надеемся, справимся с задачей — она совсем близко, это выход на ЧМ в Катар. Без контрольных, товарищеских. Сразу начинаем с Хорватии. Времени не так много», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.
- 26 июля 2021
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