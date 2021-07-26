Карпин к концу года будет вынужден выбрать между «Ростовом» и сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о договорённостях с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным об условиях продолжения сотрудничества после декабря 2021 года.

«Контракт будет продлён до марта автоматом, если пройдём в стыки. Но мы договорились, что в декабре подведём итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот. Как и что будет в декабре — давайте не забегать вперёд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе — посмотрим», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.