«Зенит» возобновил переговоры по покупке Симеоне. «Кальяри» требует € 10 млн

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».



Петербургский клуб возобновил переговоры с аргентинским футболистом. «Кальяри» требует за трансфер игрока € 10 млн.

Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».



«Зенит» стал чемпионом прошлого сезона РПЛ и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сообщалось, что аргентинцем также интересовался «Марсель».