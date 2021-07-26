«Зенит» возобновил переговоры по покупке Симеоне. «Кальяри» требует € 10 млн
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
Петербургский клуб возобновил переговоры с аргентинским футболистом. «Кальяри» требует за трансфер игрока € 10 млн.
Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».
«Зенит» стал чемпионом прошлого сезона РПЛ и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Сообщалось, что аргентинцем также интересовался «Марсель».
Новость по теме«Зенит» и «Марсель» поспорят за Джованни Симеоне
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