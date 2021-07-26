Матч «Черноморца» в Кубке России отменили из-за коронавирусной инфекции

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РФС сообщил об отмене матча 1/128 финала Кубка России между «Черноморцем» и «Биологом-Новокубанским».

«Российский футбольный союз сообщает, что встреча 1/128 финала Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача Новороссийска из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Матч должен был пройти 28 июля на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

Ранее РФС опубликовал результаты жеребьёвки 1/64 финала Кубка России сезона-2021/2022 для команд ФНЛ-1. В результате жеребьёвки определились следующие пары: «КАМАЗ» — «Нефтехимик», «Велес» — «Томь», «Енисей» — «Акрон», «Волгарь» — «Кубань», «Факел» — «Олимп-Долгопрудный», «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», «Металлург» — «Текстильщик».