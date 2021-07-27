«Бешикташ» предложил Годину контракт по схеме 2+1

Турецкий «Бешикташ» настапивает на трансфере уругвайского защитника «Кальяри» Диего Година. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. «Кальяри» не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Годину. Армейцы сделали предложение по 35-летнему уругвайцу. Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

Защитник перешёл из «Интера» в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента, с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.