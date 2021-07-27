«Бешикташ» предложил Годину контракт по схеме 2+1

Турецкий «Бешикташ» настапивает на трансфере уругвайского защитника «Кальяри» Диего Година. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, турецкий клуб уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. «Кальяри» не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Годину. Армейцы сделали предложение по 35-летнему уругвайцу. Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.
Защитник перешёл из «Интера» в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента, с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
- 27 июля 2021
-
08:11
-
05:19
-
03:27
-
03:03
-
01:47
-
01:33
-
00:41
-
00:38
-
00:16
- 26 июля 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:19
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:11
-
22:03
-
21:47
-
21:33
-
21:12
-
20:53
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
19:21
-
18:52
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:14