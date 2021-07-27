Вратарь «Нижнего Новгорода» Нигматуллин поделился эмоциями от дебютной победы в РПЛ

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвёл итоги успешного дебютного матча в РПЛ с «Сочи» (1:0).



«Матч получился непростой для всех нас. Начало встречи выдалось немного сумбурным, но мы справились с эмоциями и одержали в итоге победу. Спасение после удара Нобоа со штрафного? Поставил «стенку», увидел летящий мяч и среагировал на удар. Просто сделал свою работу.



Я очень рад за всех ребят, дебютировавших сегодня в классе сильнейших и, конечно же, за Игоря Горбунова. Тимур Сулейманов сделал отличную проникающую передачу, и Горбунов своего шанса не упустил. Молодец!



Приз лучшего игрока матча? Лучшей сегодня была вся наша команда. Ребята заблокировали много опасных ударов, и я не так часто вступал в игру. Всех — с первой победой в РПЛ!» — цитирует Нигматуллина пресс-служба клуба.

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