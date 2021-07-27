«Аталанта» усилилась левым защитником «Пармы»

«Аталанта» на своём официальном сайте сообщила о переходе левого флангового защитника «Пармы» Джузеппе Пеццеллы.
23-летний итальянский футболист присоединился к бергамаскам на правах аренды. При этом в договоре прописано обязательство выкупа при определённых условиях.
Пеццелла начинал карьеру в «Палермо», после чего перешёл в «Удинезе». Оттуда уходил в аренду в «Дженоа», а затем — в «Парму». В прошлом году жёлто-синие выкупили игрока. В минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, в которых забил один гол, отдал четыре результативные передачи, а также получил семь жёлтых карточек. «Парма» по итогам розыгрыша вылетела из высшего дивизиона в Серию B.
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