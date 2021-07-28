«Барселона» не возьмёт Морибу на сбор в Германию. С ним не могут договориться о контракте

Полузащитник «Барселоны» Илаш Мориба не полетит с командой в Германию на летний сбор, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб не включит 18-летнего футболиста в список из-за разногласий по условиям нового контракта. Ранее из-за трудностей в переговорах Илаша перевели во вторую команду и не допустили до первых предсезонных матчей.
Накануне, 27 июля, стало известно, что Мориба подвергся оскорблениям на расовой почве. Он выложил в TikTok видео, где просматривает сообщения. Во многих из них содержались расистские оскорбления.
Мориба защищает цвета «Барселоны» с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Его контракт с каталонским клубом истекает следующим летом.
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