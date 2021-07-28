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Дубль Ришарлисона принёс сборной Бразилии победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде

Дубль Ришарлисона принёс сборной Бразилии победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде
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28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии. Встречу обслуживал Бамлак Тессема из Эфиопии. Матч завершился победой Бразилии со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий сборной Бразилии Матеус открыл счёт. На 27-й минуте защитник Саудовской Аравии Абдулелах Аль-Амри отыграл отставание. А на 76-й и 93-й минуте нападающий национальной команды Бразилии Ришарлисон отметился дублем и принёс своей сборной победу.

Сборная Саудовской Аравии проиграла все три матча на групповом этапе, не набрала очков и завершила розыгрыш на последнем месте в турнирной таблице. Национальная команда Бразилии (7) вышла в плей-офф с первой строчки.

Олимпийские игры (м). Группа D. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 11:00 МСК
Саудовская Аравия U23
Окончен
1 : 3
Бразилия U23
0:1 Матеус – 14'   1:1 Аль-Амри – 27'   1:2 Ришарлисон – 76'   1:3 Ришарлисон – 90+3'
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