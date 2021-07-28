Дубль Ришарлисона принёс сборной Бразилии победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде
Поделиться
28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии. Встречу обслуживал Бамлак Тессема из Эфиопии. Матч завершился победой Бразилии со счётом 3:1.
На 14-й минуте нападающий сборной Бразилии Матеус открыл счёт. На 27-й минуте защитник Саудовской Аравии Абдулелах Аль-Амри отыграл отставание. А на 76-й и 93-й минуте нападающий национальной команды Бразилии Ришарлисон отметился дублем и принёс своей сборной победу.
Сборная Саудовской Аравии проиграла все три матча на групповом этапе, не набрала очков и завершила розыгрыш на последнем месте в турнирной таблице. Национальная команда Бразилии (7) вышла в плей-офф с первой строчки.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
Партнерский контент