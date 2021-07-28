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Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады в Токио

Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады в Токио
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В матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Испании встречалась с национальной командой Аргентины. Игра прошла на стадионе «Сайтама» в Японии и завершилась вничью со счётом 1:1. Первый мяч забил полузащитник сборной Испании Микель Мерино. А под занавес встречи полузащитник Томас Бельмонте сравнял счёт.

В параллельном матче группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Египта переиграла Австралию. Встреча проходила на стадионе «Мияги» в Рифу (Япония). Она завершилась победой египтян со счётом 2:0. По голу забили Ахмед Яссер и Амар Хамди.

Сборная Испании набрала пять очков и вышла в плей-офф с первого места в турнирной таблице. Египет (4) превзошёл Аргентину (4) по дополнительным показателям. Австралия (3) заняла последнее место в группе.

Олимпийские игры (м). Группа C. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 14:00 МСК
Испания U23
Окончен
1 : 1
Аргентина U23
1:0 Мерино – 66'   1:1 Бельмонте – 87'
Олимпийские игры (м). Группа C. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 14:00 МСК
Австралия U23
Окончен
0 : 2
Египет U23
0:1 Яссер – 44'   0:2 Хамди – 85'
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