«Эвертон» объявил о продлении контракта с капитаном команды Коулманом

Капитан и защитник «Эвертона» Шеймус Коулман продлил контракт с английским клубом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Новое соглашение футболиста с «Эвертоном» рассчитано до конца июня 2023 года.

Коулман выступает за «Эвертон» с 2009 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги и отдал три результативные передачи. С 2011 года Коулман вызывается в национальную команду Ирландии.

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. От зоны еврокубков «ирисок» отделили три очка. В межсезонье у «Эвертона» сменился главный тренер. Команду покинул Карло Анчелотти, получивший предложение от мадридского «Реала». Место итальянца занял испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле».

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