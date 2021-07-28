Погба — о гимнастке Байлз: психическое здоровье не менее важно, чем физическое

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился мнением о ситуации с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем.



«Проявление неоспоримой силы со стороны Симоны Байлз. Мы всегда фокусируемся на физическом здоровье, но психическое состояние не менее важно. Когда вы заботитесь и о том, и о другом, вы процветаете», — написал Погба на своей странице в «Твиттере».



Вчера, 27 июля, Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.