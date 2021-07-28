Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Гимнаст Никита Нагорный — о Симоне Байлз: я ей сочувствую. Надеюсь, ещё увидим её

Гимнаст Никита Нагорный — о Симоне Байлз: я ей сочувствую. Надеюсь, ещё увидим её
Комментарии

Российский гимнаст Никита Нагорный высказался по поводу американки Симоны Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем.

«Я расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорее разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим её на арене, на Олимпийских играх. Но для нашей женской команды это был хороший шанс, которым они воспользовались. Отметил для себя её комментарий, что она потеряла ощущение праздника внутри себя. Возможно, на это повлияли зрители, потому что за неё болеет весь мир. Но все равно желаем ей быстрее поправиться и устранить все проблемы», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Симона Байлз снялась с командного многоборья на ОИ-2020 из-за психологических проблем
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021