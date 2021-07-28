Гимнаст Никита Нагорный — о Симоне Байлз: я ей сочувствую. Надеюсь, ещё увидим её

Российский гимнаст Никита Нагорный высказался по поводу американки Симоны Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем.

«Я расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорее разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим её на арене, на Олимпийских играх. Но для нашей женской команды это был хороший шанс, которым они воспользовались. Отметил для себя её комментарий, что она потеряла ощущение праздника внутри себя. Возможно, на это повлияли зрители, потому что за неё болеет весь мир. Но все равно желаем ей быстрее поправиться и устранить все проблемы», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

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