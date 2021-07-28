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«Гремио» сделал предложение «Спартаку» по трансферу Педро Роши

«Гремио» сделал предложение «Спартаку» по трансферу Педро Роши
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Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Portal do Gremista.

«Гремио», в котором Роша выступал до «Спартака», ищет усиление атаки. Бразильский клуб интересуется Рошей, а также другим бывшим игроком спартаковцев Луисом Адриано. «Гремио» сделал официальное предложение красно-белым.

Российский клуб согласен вести переговоры по трансферу Роши, контракт которого действует до лета 2023 года. Москвичи также согласны отдать форварда в аренду с правом выкупа.

2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.

Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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