«Портсмут» отчислил игроков, подозреваемых в расистских нападках на Саку, Санчо и Рашфорда

Игроки команды «Портсмута» U18, подозреваемыех в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки, отчислены из академии.

«Портсмут» может подтвердить, что расследование и последующее дисциплинарное разбирательство дискриминационных сообщений из частного группового чата академии U18 завершено. Сегодня было принято решение об отчислении трёх игроков из академии. Эти игроки имеют право обжаловать решение клуба.



«Портсмут» полностью привержен искоренению всех форм дискриминации. Мы являемся частью разношёрстного сообщества и всегда стремимся к созданию атмосферы равенства — как внутри футбольного клуба, так и в нашем обществе в целом. Мы также продолжаем призывать всех к вниманию при написании сообщений в социальных сетях, направленных в адрес сотрудников клуба и любых других людей", — говорится в заявлении клуба.

Ранее в соцсетях появились скриншоты группового чата команды U18, в котором игроки используют расистские выражения в отношении футболистов национальной команды.



Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.