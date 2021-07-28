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«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат», «Селтик» уступил «Мидтьюлланну»

«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат», «Селтик» уступил «Мидтьюлланну»
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» разгромила казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич (Маракана)» и завершилась со счётом 5:0.

Вингер сербской команды Александар Катай оформил дубль, по голу забили Луи Диони, Мирко Иванич и Филиппо Фалько.

По сумме двух матчей (1:2, 5:0) «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с молдавским «Шерифом».

В другом матче 2-го квалификационного раунда шотландский «Селтик» проиграл датскому «Мидтьюлланну» в дополнительное время со счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился вничью (1:1). «Мидтьюлланн» в полуфинале квалификации встретится с нидерландским ПСВ,

Результаты других матчей:

«ЧФР Клуж» — «Линкольн Ред Импс» — 2:0 (по сумме двух матчей — 4:1)

«Янг Бойз» — «Слован» Бр — 3:2 (3:2)

«Спарта» Пр — «Рапид» — 2:0 (3:2)

«Галатасарай» — ПСВ — 1:2 (2:7)

«Лудогорец» — «Мура» — 3:1 (3:1).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2021, среда. 21:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Катаи – 9'   2:0 Дьони – 21'   3:0 Катаи – 42'   4:0 Иванич – 49'   5:0 Фалько – 56'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2021, среда. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 1
ДВ
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Макгрегор – 48'   1:1 Мабиль – 61'   2:1 Нвадике – 94'
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