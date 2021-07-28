«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат», «Селтик» уступил «Мидтьюлланну»

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» разгромила казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич (Маракана)» и завершилась со счётом 5:0.



Вингер сербской команды Александар Катай оформил дубль, по голу забили Луи Диони, Мирко Иванич и Филиппо Фалько.

По сумме двух матчей (1:2, 5:0) «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с молдавским «Шерифом».



В другом матче 2-го квалификационного раунда шотландский «Селтик» проиграл датскому «Мидтьюлланну» в дополнительное время со счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился вничью (1:1). «Мидтьюлланн» в полуфинале квалификации встретится с нидерландским ПСВ,

Результаты других матчей:

«ЧФР Клуж» — «Линкольн Ред Импс» — 2:0 (по сумме двух матчей — 4:1)

«Янг Бойз» — «Слован» Бр — 3:2 (3:2)

«Спарта» Пр — «Рапид» — 2:0 (3:2)

«Галатасарай» — ПСВ — 1:2 (2:7)

«Лудогорец» — «Мура» — 3:1 (3:1).