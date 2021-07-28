«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат», «Селтик» уступил «Мидтьюлланну»

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» разгромила казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич (Маракана)» и завершилась со счётом 5:0.
Вингер сербской команды Александар Катай оформил дубль, по голу забили Луи Диони, Мирко Иванич и Филиппо Фалько.
По сумме двух матчей (1:2, 5:0) «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с молдавским «Шерифом».
В другом матче 2-го квалификационного раунда шотландский «Селтик» проиграл датскому «Мидтьюлланну» в дополнительное время со счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился вничью (1:1). «Мидтьюлланн» в полуфинале квалификации встретится с нидерландским ПСВ,
Результаты других матчей:
«ЧФР Клуж» — «Линкольн Ред Импс» — 2:0 (по сумме двух матчей — 4:1)
«Янг Бойз» — «Слован» Бр — 3:2 (3:2)
«Спарта» Пр — «Рапид» — 2:0 (3:2)
«Галатасарай» — ПСВ — 1:2 (2:7)
«Лудогорец» — «Мура» — 3:1 (3:1).
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13
-
23:02
-
22:38
-
22:36
-
22:19
-
22:12
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:37
-
20:20
-
20:03
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:46