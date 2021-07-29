Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гиа Григалава покинул тульский «Арсенал»

Гиа Григалава покинул тульский «Арсенал»
Комментарии

Бывший защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава покинул клуб.

«Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.

Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что так случилось. Разговаривал с руководством по ходу сезона — тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлён. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался. Люди спрашивали по моей просьбе. Но итог всё равно один. В футболе происходят такие вещи, я ничему не удивлён.

Честно, меня уже трудно чем-то удивить в футболе. Я спокоен. Остальное пусть остается на их совести», — цитирует Григалаву Sport24.

Новость по теме
Гиа Григалава рассказал о причинах стычки с бывшим тренером ЦСКА Василием Березуцким
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021