Гиа Григалава покинул тульский «Арсенал»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава покинул клуб.



«Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.



Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что так случилось. Разговаривал с руководством по ходу сезона — тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлён. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался. Люди спрашивали по моей просьбе. Но итог всё равно один. В футболе происходят такие вещи, я ничему не удивлён.



Честно, меня уже трудно чем-то удивить в футболе. Я спокоен. Остальное пусть остается на их совести», — цитирует Григалаву Sport24.

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