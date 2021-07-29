Лукашенко: посмотрите, что творят футболисты, а особенно их жёны! Кому мы деньги платим?!

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов и их жён на заседании по рассмотрению кадровых вопросов. По мнению главы государства, некоторые спортсмены получают незаслуженно большую зарплату.

«Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жёны! В чемпионате по футболу люди получали огромные суммы денег. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны! И все они — за БЧБ (БЧБ — один из главных символов белорусских протестов против выборов 2020 года — Прим. «Чемпионата»). От безделья! Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: «Кому мы деньги платим?!» — сказал Лукашенко в видео на YouTube-канале «Sputnik Беларусь».