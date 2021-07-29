«Вест Хэм» объявил об аренде вратаря «ПСЖ» Ареола

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола снова продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О его переходе на правах годичной аренды с правом выкупа объявил «Вест Хэм Юнайтед».

«Я счастлив. Лондон — прекрасное место для жизни и работы, и очевидно, что Премьер-лига — одна из лучших лиг в мире, мне очень понравилось играть здесь в прошлом сезоне. «Вест Хэм» провёл хороший сезон. У нас будут выступления в Лиге Европы, Премьер-лиге и в двух Кубках, это будет тяжёлый и долгий сезон, но я думаю, что мы будем наслаждаться им все вместе», — цитирует француза пресс-служба клуба.

Альфонс Ареола — воспитанник «ПСЖ». С 2013 года вратарь разъезжает по арендам. Француз успел поиграть за «Ланс», «Бастию», «Вильярреал», мадридский «Реал». В минувшем сезоне Ареола выступал за «Фулхэм». Он провёл в минувшем сезоне АПЛ 36 матчей, в которых пропустил 48 голов.

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