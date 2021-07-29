Гол Кокорина помог «Фиорентине» разгромить команду из Серии D в товарищеском матче

«Фиорентина» провела товарищеский матч с командой из Серии D (четвёртый по силе дивизион Италии) «Левико Терме». Встреча завершилась со счётом 9:0.
Российский нападающий Александр Кокорин в этой встрече забил дебютный матч за «фиалок». Форвард открыл счёт на 15-й минуте ударом с пенальти. Кокорин был заменён во втором тайме.
Ранее стало известно, что Кокорин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Александр не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.
В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 29 июля 2021
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