Гол Кокорина помог «Фиорентине» разгромить команду из Серии D в товарищеском матче

«Фиорентина» провела товарищеский матч с командой из Серии D (четвёртый по силе дивизион Италии) «Левико Терме». Встреча завершилась со счётом 9:0.

Российский нападающий Александр Кокорин в этой встрече забил дебютный матч за «фиалок». Форвард открыл счёт на 15-й минуте ударом с пенальти. Кокорин был заменён во втором тайме.

Ранее стало известно, что Кокорин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Александр не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.



В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.