«Ростов» согласовал с «Брондбю» трансфер защитника Максё

Защитник датского «Брондбю» Андреас Максё продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает BT.

По информации источника, 27-летний центральный защитник завтра, 30 июля, пройдёт медосмотр для перехода в «Ростов». Россияне предложили за капитана датского клуба € 2 млн. Ранее «Брондбю» отказался продавать игрока за € 1,5 млн.

Защитник выступает за «Брондбю» с 2019 года. В минувшем сезоне Максё провёл в чемпионате Дании 30 матчей и забил два гола, оба — с пенальти.

Максё является воспитанником датского «Норшелланна». Также Андреас выступал за турецкий «Османлыспор», швейцарский «Цюрих» и немецкий «Юрдинген 05». С 2020 года вызывается в сборную Дании. Transfermarkt оценивает Максё в € 2,5 млн.

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