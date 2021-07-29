Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» обыграл «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

«Сочи» обыграл «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте — Дуганджич, выскочив из-за спин защитников, в падении головой переправил мяч в ворота. На 35-й минуте хозяева сравняли счёт — Сантос на паузе убрал Родригао, а в завершении Фелипе пробил точно в дальний угол. «Сочи» потребовалось три минуты, чтобы снова выйти вперёд — Бурмистров добрался до штрафной, откуда исполнил удар с левой ноги — мяч залетел под самую штангу.

На 52-й минуте «Кешля» вновь сравняла — Сантос покатил мяч на Гаджиева, который ударом с лёта пробил Заболотного. На 70-й минуте гости опять оказались впереди — Прохин правым краем прорвался в штрафную, отклеился от защитника и в ближнем бою переиграл голкипера. На 82-й минуте Дуганджич оформил дубль — 4:2.

Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 19:00 МСК
Кешля
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Дуганджич – 22'   1:1 Сантос – 35'   1:2 Бурмистров – 38'   2:2 Гаджиев – 52'   2:3 Прохин – 70'   2:4 Дуганджич – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021