«Сочи» обыграл «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.



Счёт в матче был открыт на 22-й минуте — Дуганджич, выскочив из-за спин защитников, в падении головой переправил мяч в ворота. На 35-й минуте хозяева сравняли счёт — Сантос на паузе убрал Родригао, а в завершении Фелипе пробил точно в дальний угол. «Сочи» потребовалось три минуты, чтобы снова выйти вперёд — Бурмистров добрался до штрафной, откуда исполнил удар с левой ноги — мяч залетел под самую штангу.

На 52-й минуте «Кешля» вновь сравняла — Сантос покатил мяч на Гаджиева, который ударом с лёта пробил Заболотного. На 70-й минуте гости опять оказались впереди — Прохин правым краем прорвался в штрафную, отклеился от защитника и в ближнем бою переиграл голкипера. На 82-й минуте Дуганджич оформил дубль — 4:2.

Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).