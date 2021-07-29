Федотов высказался о победе «Сочи» в ответном матче Лиги конференций с «Кешлей»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги завершившегося матча квалификации Лиги конференций с азербайджанской командой «Кешля» (4:2).
«Контролировали матч от начала до конца, кроме моментов, когда нас отыгрывали. Сантос сделал из нас… Дважды разобрался с нами классно, обыграл по половине команды. Сошлёмся на искусственное поле, но этими моментами я недоволен. Недопустимо так пропускать.
Многое получалось. В фазе завершения было много прострелов, которые носят незрячий характер. Подходов много. Основной проблемой это было и с «Нижним»: преимущество, игра в штрафной, но последнего паса и удара не хватало. Но смогли сегодня забить — заслуженно победили.
Давали много воли игрокам соперника. С осторожностью действовали, но не заметил, что у нас был перебор с агрессией. Нам, наоборот, не хватало жёсткости», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.
Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).
- 30 июля 2021
-
00:16
- 29 июля 2021
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:50
-
22:30
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:35
-
21:08
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
20:13
-
20:05
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:15