Федотов высказался о победе «Сочи» в ответном матче Лиги конференций с «Кешлей»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги завершившегося матча квалификации Лиги конференций с азербайджанской командой «Кешля» (4:2).

«Контролировали матч от начала до конца, кроме моментов, когда нас отыгрывали. Сантос сделал из нас… Дважды разобрался с нами классно, обыграл по половине команды. Сошлёмся на искусственное поле, но этими моментами я недоволен. Недопустимо так пропускать.

Многое получалось. В фазе завершения было много прострелов, которые носят незрячий характер. Подходов много. Основной проблемой это было и с «Нижним»: преимущество, игра в штрафной, но последнего паса и удара не хватало. Но смогли сегодня забить — заслуженно победили.

Давали много воли игрокам соперника. С осторожностью действовали, но не заметил, что у нас был перебор с агрессией. Нам, наоборот, не хватало жёсткости», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.



Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).